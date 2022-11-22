Faciayı böyle önledi, kendisi kurtulamadı

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Karkamış'a düzenlenen hain saldırıda şehit düşen sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın, çok daha büyük bir acı yaşanmasının önüne geçtiği ortaya çıktı. Patlamalar yaşandığı sırada öğrencileri sığınağa götüren Alkan'ın, kontrol için dışarı çıktığı sırada şehit olduğu öğrenildi...

ROKETİN ŞARAPNEL PARÇALARI İSABET ETTİ

Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketlerin düşmeye başlaması ile birlikte Kocatepe İlkokulunda bulunan ve sınıflardaki öğrencileri sığınağa götürmek için harekete geçen Ayşenur Alkan, öğrencileri başarılı bir şekilde sığınağa götürdü. Okulun koridorlarını kontrol eden Alkan'ın öğretmenler odasına baktığı esnada okul bahçesine düşen roketten saçılan şarapnel parçaları ile hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

"ÇOCUKLARI KONTROLE ÇIKTIĞI ANDA ŞEHİT OLMUŞ"

Şehit öğretmenin yakınlarından Fatih Cankesen, Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ın evinde geçirdiği son gününü anlattı. Şehit Öğretmen Alkan'ın son gününde sabaha kadar uyumadığını belirten Fatih Cankesen, "Şehidimiz bir hafta aranın ardından öğrencileri ile kavuşacağı için gece sabaha kadar uyumamış. Buruk ve hüzünlü bir şekilde evden ayrılmış. Olay anında çocukları sığınağa yönlendirmiş. Dışarıda kalan var mı diye sığınaktan çıktığı anda şehit olmuş, isabet eden şarapnel parçası ile şehit olmuş. Çocukları kontrole çıkmış, çıktığı anda şehit olmuş. Küçüklüğünden beri kendisini tanıyorum. Çok iyi bir kızdı" dedi.

"KPSS'YE HAZIRLANIYORDU"

Cankesen, Alkan'ın memur olabilmek için KPSS'ye hazırlandığını, hem sınav masraflarını karşılayabilmek hem de ailesine katkı sunabilmek amacıyla sözleşmeli öğretmenlik yaptığını belirterek, "Memur olabilmek için sözleşmeli öğretmenlik yapıyordu. KPSS'ye hazırlanıyordu. Dar gelirli bir ailenin kızı olduğu için sözleşmeli olarak çalışıyordu" diye konuştu.

"CİĞERİMİZ YANIYOR, MAHVOLDUK"

Acılı anne Hayriye Alkan ise kızının herkese yardım ettiğini, daha fazla yardım edebilmek için atanmayı beklediğini kaydetti. Kızının 3 ay önce sözleşmeli olarak öğretmenlik yapmaya başladığını anlatan anne Alkan, "Ciğerimiz yanıyor. Mahvolduk. Benim yavrumun kimseye zararı yoktu. Bir tek kızım vardı. Nasıl dayanacağım bilmiyorum. Hayalleri vardı. Para kazanayım, durumu olmayanlara yardım edeyim diyordu. Atanırsam daha yüksek alırım, daha fazlasına yardım ederim derken atanmayı bekliyordu. 3 aydır ücretli çalışıyordu. Allah onları kahretsin" şeklinde konuştu. (İHA)