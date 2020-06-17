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Fahrettin Koca açıklama yaptı

Türkiye' de koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yapıyor.

17 Haziran 2020 Çarşamba 20:04
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Fahrettin Koca açıklama yaptı

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

-Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer almaktadır

-Türkiye, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır.

-Avrupa ülkeleri ölüm oranlarında ön sıralarda yer alıyor. Türkiye vefat oranlarında 47’nci sırada yer alıyor.

-Dünyanın herhangi bir yerinde Kovid-19’a henüz doğrudan etkili bir ilaç bulunamadı, aşı geliştirilemedi. Bu gerçek, daima tetikte olmamızı, seyri hassasiyetle incelemeyi ve acil müdahaleyi gerektiriyor.

-Son günlerde vaka sayımızda ve yoğun bakıma alınan hasta sayımızdaki değişmeler, bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok. Beklenen sınırdayız.

- Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane’dir. En düşük olduğu ile ise yüzde 0,33 ile Kilis’tir.

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Koca, 17 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 52 bin 901 olurken, bin 429 yeni tanı konuldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4861'e yükseldi. Son 24 saatte bin 261 kişi iyileşti. 

AYRINTILAR GELİYOR...

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKoronavirüsBilim Kurulu
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