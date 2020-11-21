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Fahrettin Koca: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, mecburiyet yoksa dışarıya çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

21 Kasım 2020 Cumartesi 16:13
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Fahrettin Koca: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı

Bakan Koca, "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5 binin üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın" dedi.

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