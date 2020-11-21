Bakan Koca, "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5 binin üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın" dedi.
Fahrettin Koca: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, mecburiyet yoksa dışarıya çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.
21 Kasım 2020 Cumartesi 16:13
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