Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Bugün yapılan 39 bin 361 testten 989'u pozitif çıktı, vefat eden 19 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 711 oldu.

Toplam iyileşen hasta sayısı ise 141 bin 380'e yükseldi. Bakan Koca, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK." açıklamasında bulundu.