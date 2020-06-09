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Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

09 Haziran 2020 Salı 20:27
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Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son 24 saatte 37 bin 225 test yapılırken, 993 yeni tanı konuldu.

Bugün 18 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4 bin 729 oldu.

Son 24 saatte 3 bin 218 kişi iyileşti. Bakan Koca, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var.

Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı.

Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. “Normal” olan, tedbirdir." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKoronavirüs
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