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Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 49 bin 190 koronavirüs testinden 987'sinin pozitif çıktığını, 17 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 763'e ulaştığını, toplam iyileşen hasta sayısının ise 147 bin 860 olduğunu duyurdu.

11 Haziran 2020 Perşembe 20:29
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Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 49 bin 190 koronavirüs testinden 987'sinin pozitif çıktığını, 17 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 763'e ulaştığını, toplam iyileşen hasta sayısının ise 147 bin 860 olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, "Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin." açıklamasında bulundu.

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Fahrettin KocaKoronavirüsTürkiyeCoronavirüs
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