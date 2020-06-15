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Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı

15 Haziran 2020 Pazartesi 21:10
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Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 42 bin 32 testten 1592'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 825 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 152 bin 364'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 42 bin 32 test yapıldı, 1592 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirirken, 947 kişi de iyileşti. Bügünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203, toplam vaka sayısı 179 bin 831, toplam vefat sayısı 4 bin 825, toplam yoğun bakım hasta sayısı 722, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 291, toplam iyileşen hasta sayısı 152 bin 364 oldu.

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin, " Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde." değerlendirmesinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsTürkiyeFahrettin Koca
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londra 2020-06-15 21:27:43

ingiltere Cgurubu 190000 test 1056 vaka turkiye 42000 test 1592 vaka

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Ingiliz 2020-06-15 21:47:41 @londra

Ustelik Turkiyeden verilen rakamlar guvenilir degil. Bircok hastanin olum raporuna baska sebeplerden oldugu kaydediliyor. Yani bu rakamlar her ne kadar yuksek olsa bile gercek olumleri gostermiyor. Gercek rakamlarin bildirilenden cok daha yuksek oldugunu soyluyor bircok uzmanlar. Istanbul belediye baskani sayin Imamoglu sadece Istanbul da bile gecen yillara oranla olumlerde 30% artis oldugunu ve bu olumlerin COVID olarak kaydedilmedigini soyluyor. Yani gercek rakamlar bildirilenlerden cok daha yuksek.

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Ahmet 2020-06-15 21:23:14

Bunu tekrar tekrar yazmamiza gerek var mi bilmiyorum ama Turkiye de salgin butun siddetiyle devam etmektedir. Turkiye nin A grubu ulkeler icinde siniflandirilmasi bilimsel gerceklere degil politik yandasliga dayali olarak verilmis bir karardir. Eger hastalik Kibirista hortlarsa bundan bu kararlari verenler sorumludurlar.

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torpil 2020-06-15 21:32:01 @Ahmet

turkiyeye torpil var

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