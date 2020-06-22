Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 41 bin 413 olurken, bin 212 yeni tanı konuldu. Bugün 24 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaynı 4 bin 974'e yükseldi. Son 24 saatte bin 293 kişi iyileşti. Bakan Koca, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." açıklamasında bulundu.
Turkiyede salgin butun siddetiyle devam etmektedir. Eger 1 Temmuzdaki acilim olursa bize de bulasabilir. KKTC de ikinci bir dalga baslarsa ne Turizm kalir ne Universiteler ne pazar ne de sagligimiz. Kisa surede birkac kurus kazanmak umuduyla tam bir felakete dogru gidiyoruz ve butun toplumun sagligini goz gore gore tehlikeye atiyoruz. Gec kalmadan bu hatadan donmek gerekir yoksa basimiza geleceklerden bu kararlari verenler soumludurlar. Bizim bu salginla basedebilecek bir saglik sistemimiz yoktur. Gecen sefer ucuz atlatmamizin TEK SEBEBI TAMAMEN KAPNMAMIZDAN DOLAYIDIR. Malesef bu "BASARIMIZ" bazi kisilere yanlis yere bir cesaret vermistir. Bu sefer aynisi olmaz ve o kadar ucuz atlatamayiz ., Bu sefer belayi biz kendi ellerimizle getiriyoruz memlekete. Bir an once cok gec kalmadan bu hatadan vaz gecmeliyiz yoksa gidisat hic iyi olmayacak. Uzman doktorlarimiza kulak verin.
Sayin Gufi diye yazan arkadas: Bu is Turkiyenin degil bizim sorumlulugumuzdadir. Malesef bizim politikacilirimiz karar vericilerimiz burunlarinin otesini goremiyorlar. Ulkemizdeki saglik sistemimizin ne kadar aciz oldugunu da, her ne kadar profesorlerimiz uzman doktorlarimiz soylese de takmiyorlar. Biz bu salginla basedebilecek durumda degiliz. Bir Alman turist geldi onu karantinaya almaya calistik ONU BILE BECEREMEDIK. Birinci dalgayi "KAPANARAK ATLATTIK" fakat bunu OVUNEREK BIZ KORONAYI YENDIK diye sanki gercekten buyuk bir basari elde etmisiz gibi YANLIS ANLAYAN, YANLIS YORUMLAYAN va GEREKSIZ YERE CESARETLENEN politkacilarin eline kaldik. Butun uzmanlarimiz profesorlerimiz HAZIR DEGILIZ diyor ama kimse takmiyor. Sozun bittigi yerdeyiz.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Turkıyenın umrunda bıle degıl bu hastalık vatandaş madem kuru kafalı kendı bıldıklerını yaparlar, kim sallar doktoru yada uzmanlarıBeğen (1) Beğenmedim! (0)