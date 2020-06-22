Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 41 bin 413 olurken, bin 212 yeni tanı konuldu. Bugün 24 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaynı 4 bin 974'e yükseldi. Son 24 saatte bin 293 kişi iyileşti. Bakan Koca, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." açıklamasında bulundu.