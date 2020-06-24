Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
Bu sefer geçen seferki gibi şanslı olamayacağız.Hangi ülke olursa olsun vaka olan ülkelere gidiş,geliş olmamalı,yoksa çok geç olacak.
Gecen sefer tamamen kapandik virus tukendi oyle kurtulduk ama bu sefer kapanma yok. Ticaret olsun turist gelsin para kazanalim akliyla gidiyorlar ve kapanmayacagiz diyorlar. Yani bu sefer anamizdan emdigimiz sut burnumuzdan gelecek ama cahiller anlamiyor kafalara idrak etmiyor. "Almanya acildi biz da acilalim" havalarinda gidiyoruz. Bu isin sonu iyiye varmaz , butun uzmanlarimiz uyariyorlar ama dinleyen takan yok. Bu virus cocuk oyuncagi degil, isin ciddiyetini daha anlayamadi bizimkiler. Koyun surusu gibi bir ucuruma dogru gitmekteyiz su anda.Beğen (2) Beğenmedim! (0)
Cok haklisiniz bu bir saglik sorunu isin icine politikayi karistirmamak lazim ama malesef konu Turkiye olunca isin icine milleyetcilik karistiriliyor akillar karisiyor konular sapitiliyor ve bir koyun surusu gibi ucuruma dogru ilerliyoruz. Zannediyorlar ki acilirsak ekonomi duzelcek. Ondan otesini dusunme kabiliyetimiz yok malesef. Turkiyenin A grubunda olmnasi cok yanlistir. Bu karari verenler bu salgini goz gore ulkemize geri getiriyorlar. Oleceklerin sorumlulugu , gunahlari onlarin boynuna diyelim.Beğen (1) Beğenmedim! (1)
Hergun ayni seyleri yaziyoruz , gerci sagir kulaklara konusuyoruz ama yine de yazalim belki duyan olur: Turkiyede salgin butun siddetiyle devam etmektedir. 1 Temmuzdaki acilim bizim icin cok buyuk bir bulasma riski getirecektir. Eger bu kurallar degismezse ulkemizde salgin tekrardan hortlayacak ve bircok insan olecektir. Sayin yetkililere duyurulur. THY iflas etmesin diye KKTC halkini kurban etmeyin lutfen.