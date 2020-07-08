Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Elini şortunun içine sokup...
Elini şortunun içine sokup...
Tecavüz iddiası : 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu
Tecavüz iddiası
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Ülkeye kaçak girdiği tespit edilen şahıs tutuklandı
Ülkeye kaçak girdi
Flaş Haber
KKTC'de 1 yeni pozitif vaka
Kapat

Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama yaptı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 20:07
855 Okunma
Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

-Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın nedeninin düğünler olduğunu gördük.

-Hıfzısıhha kurulları ve emniyet teşiklatımızdan verilen bildirimlere göre 81 ilde 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalmıştır. Oysa tedbirlere kendiliğinden uyulmalıydı, yaptırıma gerek duyulmamalıydı. Bazı illerde vaka sayısı pik seviyesine ulaşıyor.

-Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKoronavirüsTürkiyeCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 yaşındaki yeğenine sigara içirdi!
3 yaşındaki yeğenine sigara içirdi!
Çavuşoğlu: Libya konusunda İngiltere ile Türkiye arasında görüş ayrılığı yok
Çavuşoğlu: Libya konusunda İngiltere ile Türkiye arasında görüş ayrılığı yok
Şanlıurfa'da 105 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa'da 105 ev karantinaya alındı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim