Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

-Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın nedeninin düğünler olduğunu gördük.

-Hıfzısıhha kurulları ve emniyet teşiklatımızdan verilen bildirimlere göre 81 ilde 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalmıştır. Oysa tedbirlere kendiliğinden uyulmalıydı, yaptırıma gerek duyulmamalıydı. Bazı illerde vaka sayısı pik seviyesine ulaşıyor.

-Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.