Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kalp krizi belirtileri!
Kalp krizi belirtileri!
Yüzünüzdeki küçük beyaz noktalarla nasıl başa çıkabilirsiniz?
Küçük beyaz noktalarla nasıl başa...
Beyaz lahananın faydaları nelerdir?
Faydaları saymakla bitmiyor...
Antik çağlardan bu yana kullanılan şifa kaynağı kekiğin faydaları nelerdir?
Şifa kaynağı kekik
Diyet yapanlar için kilo vermeyi kolaylaştıran meyve ve sebzeler
Kilo vermeyi kolaylaştıran...

Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 36 bin 155 testten 1141'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 28 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 489 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 125 bin 963'e yükseldi.

29 Mayıs 2020 Cuma 19:53
820 Okunma
Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 36 bin 155 test yapıldı, 1141 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirirken, 1594 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 964 bin 364, toplam vaka sayısı 162 bin 120, toplam vefat sayısı 4 bin 489, toplam yoğun bakım hasta sayısı 662, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 324, toplam iyileşen kişi sayısı ise 125 bin 963 oldu.

'KONTROLLÜ SOSYAL HAYATLA RİSKTEN KAÇINALIM'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, Maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım" değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKoronavirüsTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak
Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak
Fatih Sondaj Gemisi’nin yeni durağı belli oldu
Fatih Sondaj Gemisi’nin yeni durağı belli oldu
Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim