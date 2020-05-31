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Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 35 bin 600 testten 839'u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 25 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 540 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 127 bin 973'e yükseldi.

31 Mayıs 2020 Pazar 21:48
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Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 35 bin 600 test yapıldı, 839 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirirken, 989 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 39 bin 194, toplam vaka sayısı 163 bin 942, toplam vefat sayısı 4 bin 540, toplam yoğun bakım hasta sayısı 648, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 287, toplam iyileşen hasta sayısı 127 bin 973 oldu. 

'DAHA İYİ TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
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