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Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

01 Haziran 2020 Pazartesi 20:08
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Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Bugün yapılan 31 bin 525 testten 827'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 23 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 563 oldu.

Toplam iyileşen hasta sayısı ise 128 bin 947'ye yükseldi. 

Bakan Koca, "İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsTürkiye
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