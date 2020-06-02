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Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

02 Haziran 2020 Salı 20:05
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Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Bugün yapılan 32 bin 325 testten 786'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 22 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 585 oldu.

Toplam iyileşen hasta sayısı ise 129 bin 921'e yükseldi.

Bakan Koca, "Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA İYİ TEDBİR, daha iyi sonuçtur." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKoronavirüsTürkiye
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