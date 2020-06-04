Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 54 bin 234 olurken, 988 yeni tanı konuldu. Bugün 21 kişi vefat ederken, toplam can kaybı 4 bin 630'a yükseldi.

Bugün, 926 kişi iyileşti. Bakan Koca, "Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor.

Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." açıklamasında bulundu.