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Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 57 bin 829 koronavirüs testinden 930'unun pozitif çıktığını, 18 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 648'e ulaştığını, toplam iyileşen hasta sayısının ise 133 bin 400 olduğunu duyurdu.

05 Haziran 2020 Cuma 20:27
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Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 57 bin 829 koronavirüs testinden 930'unun pozitif çıktığını, 18 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 648'e ulaştığını, toplam iyileşen hasta sayısının ise 133 bin 400 olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre; bugün yapılan 57 bin 829 testten 930'u pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti, 1622 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda toplam test sayısı 2 milyon 267 bin 412, toplam vaka sayısı 168 bin 340, toplan vefat sayısı 4 bin 648, toplam yoğun bakım hasta sayısı 592, toplam entübe hasta sayısı 269, toplam iyileşen hasta sayısı 133 bin 400 olarak yer aldı.

'DAHA İYİ TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR'

Bakan Koca, tablo ile birlikte "İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske, mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" mesajını paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsFahrettin KocaCoronavirüsTürkiye
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