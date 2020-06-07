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Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 35 bin 335 testten 914'ü pozitif çıktı, vefat eden 23 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 692 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 137 bin 969'a yükseldi.

07 Haziran 2020 Pazar 18:07
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Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 35 bin 335 test yapıldı.

914 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 647 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 338 bin 593, toplam vaka sayısı 170 bin 132, toplam vefat sayısı 4 bin 692, toplam yoğun bakım hasta sayısı 613, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 274, toplam iyileşen hasta sayısı 137 bin 969 oldu. 

'TEDBİR AZALDIKÇA, TEHDİT ARTIYOR'

Bakan Koca, görsel ile birlikte, "Filyasyon çalışmalarında, 'Geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bin 647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor" dedi.

Son Güncelleme: 07.06.2020 20:52
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