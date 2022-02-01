Künye
Kıbrıs 16
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!

Fahrettin Koca'nın acı günü!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Konya'nın Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi'nde oturan babaannesi Fatma Koca, dün akşam saatlerinde evinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle rahatsızlandı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca yaşamını yitirirken Bakan Koca vefat eden babaannesi Fatma Koca'nın (89) cenazesine katıldı.

01 Şubat 2022 Salı 15:51
363 Okunma
Fahrettin Koca'nın acı günü!
banner108

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın babaannesi Fatma Koca dün 86 yaşında hayatını kaybetti.

Bakan Koca babaannesinin cenaze namazına katılmak üzere Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesine geldi.

Bakan Koca, vatandaşlarla selamlaşırken, babası Hasan Koca ile sarıldı.

Fatma Koca için Ömeranlı Mahallesi Merkez Camisinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Bakan Fahrettin Koca, yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Abdullah Ağralı, Ahmet Sorgun ile Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kulu İlçe Belediye Başkanı Murat Ünver, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Fatma Koca'nın cenazesi mahalle mezarlığında dualarla defnedildi.

Screenshot_7

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıta çifte zam
Akaryakıta çifte zam
Çocuklarının bulunduğu evi ateşe verdi
Çocuklarının bulunduğu evi ateşe verdi
Türkiye Uzay Ajansı'ndan 'meteor' açıklaması
Türkiye Uzay Ajansı'ndan 'meteor' açıklaması





    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim