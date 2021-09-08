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Fahrettin Koca: Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olun

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olun" dedi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 23:03
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Fahrettin Koca: Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olun

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca, "Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz." açıklamasında bulundu.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Üç doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir. Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olun."

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