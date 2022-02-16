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FALYALI SUİKASTI! Cengiz Şener ile Mehmet Faysal Söylemez’e ek gözaltı süresi

Sevilen iş insanı Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Faysal Söylemez ve Cengiz Şener sağlık kontrolünden geçirildi. Faysal Söylemez ve Cengiz Şener ek gözaltı süresi verilmesi için Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

16 Şubat 2022 Çarşamba 13:10
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FALYALI SUİKASTI! Cengiz Şener ile Mehmet Faysal Söylemez’e ek gözaltı süresi
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Sevilen iş insanı Halil Falyalı suikastı soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz cumartesi akşamı da Mustafa Söylemez’in Ağabeyi Faysal Söylemez ve 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Gözaltına alınan Faysal Söylemez ve Cengiz Şener Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Faysal Söylemez ve Cengiz Şener ek gözaltı süresi için Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Son Güncelleme: 16.02.2022 14:14
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