FALYALI SUİKASTI! Söylemezler adliyeye sevk edildi

Sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş 8 Şubat'taki kalleşçe silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Cinayetin ardından Kıbrıs'ta 7 şüpheli gözaltına alınıken, cinayetle ilgili olduğu değerlendirilen Mustafa Söylemez ile bir adamının saldırıdan bir gün sonra uçakla Türkiye'ye döndüğü belirlenmişti.

Mustafa Söylemez ve 2 adamı 10 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 4 adamı daha gözaltına alındı.

İstanbul Emniyetinde sorgulanan şüphelilerin dün başlayan ifade işlemleri tamamlandı.

Şüphelilere Kıbrıs'tan giden bilgiler doğrultusunda sorular sorulduğu öğrenildi.

İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gönderildi.