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FALYALI SUİKASTI! Söylemezler adliyeye sevk edildi

Sevilen iş insanı Halil Falyalı suikastı ile ilgili İstanbul’da gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Söylemezler olarak bilinen suç örgütünün önemli isimlerinden Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

21 Şubat 2022 Pazartesi 09:45
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FALYALI SUİKASTI! Söylemezler adliyeye sevk edildi
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Sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş 8 Şubat'taki kalleşçe silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Cinayetin ardından Kıbrıs'ta 7 şüpheli gözaltına alınıken, cinayetle ilgili olduğu değerlendirilen Mustafa Söylemez ile bir adamının saldırıdan bir gün sonra uçakla Türkiye'ye döndüğü belirlenmişti.

Mustafa Söylemez ve 2 adamı 10 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 4 adamı daha gözaltına alındı.

İstanbul Emniyetinde sorgulanan şüphelilerin dün başlayan ifade işlemleri tamamlandı.

Şüphelilere Kıbrıs'tan giden bilgiler doğrultusunda sorular sorulduğu öğrenildi.

İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gönderildi.

Son Güncelleme: 21.02.2022 10:56
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