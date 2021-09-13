Fatih Erbakan: 'Aşı Olmayı Düşünmüyorum, Yarı İnsan Yarı Maymun Çocukların Doğmasına Sebep Olabilir'

Konya'daki parti çalışmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, burada gazetecilerin soruları yanıtladı.

"Bu virüs siyonizmin amaçlarına hizmet edecek"

Koronavirüs aşısına karşı şüphelerinin olduğunu söyleyen Erbakan, 'Biz pandeminin başında bir demeç vermiştik. O zaman demiştik ki bu virüs siyonizmin amaçlarına hizmet edecek. Şu anda da aynı endişemiz devam ediyor'. mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir. dedi.