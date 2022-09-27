Fatih Portakal geri dönüyor!

FOX TV’den ayrıldıktan sonra bir süredir ekrandan uzak olan Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Portakal, Youtube üzerinden yayın yapacağını Twitter hesabından duyurarak ‘Kendimin patronu olmak her zaman tercih nedenim’ ifadelerini kullandı.

YAYIN SAATİNİ VE TARİHİNİ AÇIKLADI

'Fatih Portakal TV' üzerinden içerik üreteceğini söyleyen Portakal, "3 Ekim Pazartesi'den itibaren 11:30’da hafta içi her gün 'Sözün Özüyle' sizlerin karşısında olacağım. Türkiye'yi ve dünyayı sizlerle anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağım. Daha özgür bir ortamda paylaşımlar yapacağız. Aynı zamanda benden başka insanlar da olacak ve içerik üretecekler" ifadelerini kullandı.