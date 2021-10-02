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Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler

Gazeteci Fatih Portakal, eski çalıştığı kanal FOX TV'deki "Fulya ile Umudun Olsun" programına eleştiride bulundu.

02 Ekim 2021 Cumartesi 18:53
293 Okunma
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
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Gazeteci Fatih Portakal, eski çalıştığı kanal FOX TV'deki "Fulya ile Umudun Olsun" programına eleştiride bulundu. Portakal, Celal Bilin adlı kişinin içinde eşinin olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli videoyu canlı yayında açmasıyla gündeme gelen söz konusu program için, "Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler" ifadelerini kullandı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Fulya ile Umudun Olsun programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. İzlediği cinsel içerikli bir videoda eşini gördüğünü iddia eden Celal Bilgin isimli genç, programa başvurarak çocuğunun DNA testinin yapılmasını talep etti. Söz konusu yayın sosyal medyada da gündem oldu.

"BÖYLE İÇERİKLERE İZİN VERENDE KABAHAT"

Gazeteci Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından söz konusu yayını eleştiren bir paylaşım yaptı. Portakal'ın paylaşımında, "Bu ve benzerlerine program denmemeli. Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. "Halk bunu izliyor, istiyor" demekse ilkesizlik." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'dan cinsel içerikli video ile gündeme gelen eski kanalına tepki: İğrenç içerikler

Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler

Son Güncelleme: 02.10.2021 23:50
Anahtar Kelimeler:
Fatih PortakalFulya Ile Umudun OlsunFOX TV
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