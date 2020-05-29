Fatih Sondaj Gemisi’nin yeni durağı belli oldu

Fatih Sondaj Gemisi’nin Haydarpaşa Limanı’ndan Karadeniz’deki yeni görevine uğurlamak için yapılan törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Fatih 15 Temmuz tarihinde göreve başlayacak. Fatih’in Karadeniz’deki ilk sondaj noktası ise Tuna-1 lokasyonu olacak” dedi.

Doğu Akdeniz’deki görevini tamamlayan Fatih Sondaj Gemisi bugün Haydarpaşa Limanı’nda yapılan uğurlama töreni ile Karadeniz’deki yeni görevine başlamak üzere yola çıktı. Geminin 1 Haziran’da Trabzon’a ulaşacağını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Burada yapılacak 1.5 aylık hazırlık döneminin ardından Fatih 15 Temmuz tarihinde göreve başlayacak. Fatih’in Karadeniz’deki ilk sondaj noktası ise Tuna-1 lokasyonu olacak” dedi.

EKSİK PARÇA TAMAMLANDI

Yavuz’un Akdeniz’de Selçuklu-1 kuyusunda sondajına devam ettiğini belirten Dönmez, “Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemilerimiz bir baştan bir başa denizlerimizin röntgenini çekiyor. Ve filomuza bu yıl başında katılan Kanuni Sondaj Gemimiz de inşallah upgrade çalışmalarının ardından ilk kez Akdeniz’de sahaya inecek. Fatih, Karadeniz’e gidiyor ama kimse sanmasın ki Akdeniz’deki faaliyetlerimize ara veriyoruz. Tam tersine Doğu Akdeniz’de 2 sismik 2 sondaj gemimiz tam kapasite çalışmaya devam edecek. Fatih’in de Karadeniz’e gitmesiyle birlikte eksik olan en önemli parçalardan biri daha tamamlanıyor” diye konuştu.

LİBYA’DA PETROL ARAMA

“Libya ile varılan anlaşma uyarınca Türkiye Petrolleri, kendi ruhsat alanlarımızda petrol aramak için başvuruda bulundu” diyen Dönmez, “Askı ve ilan sürecinin ardından yaklaşık 3-4 ay içerisinde buradaki ilk faaliyetlerimize de başlayabileceğiz. Önce sismik çalışmalar, ardından verilerin analiz edilmesiyle de nerelerde sondaj yapacağımızı belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

DÜNYADA İLK 5 GEMİ ARASINDA

Güney Kore’de 2011’de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip. “Upgrade” edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi. 12 bin 200 metre derinlikte yani dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru’ndan daha derinde, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih’in uzunluğu neredeyse bir Eyfel Kulesi kadar. Fatih’in, 64 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin uzunluğu, 67 metre yüksekliğindeki Galata Kulesi’ne yakın. Fatih’in iki kulesi, toplam 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip. Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliği bulunan Fatih, bu üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında çalışarak kendini ispatlamış bir gemi.