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Fatih Terim'in kızı Buse Terim, babası hakkında bilgi verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, “Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak" dedi.

24 Mart 2020 Salı 10:39
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Fatih Terim'in kızı Buse Terim, babası hakkında bilgi verdi

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.  Sosyal medya hesabından video paylaşan Fatih Terim’in kızı, şu ifadeleri kullandı:

“Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için, hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun da görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak”

Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimKoronavirüs
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