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Fay hattı boyunca oluştu, derinliği 6 metreyi buluyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 2 yıl önce toprağın göçmesiyle oluşan irili ufaklı obruklar ile fay hattı boyunca oluşan yarıklar, bölgede yaşayanları tedirgin ediyor.

07 Kasım 2020 Cumartesi 13:06
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Fay hattı boyunca oluştu, derinliği 6 metreyi buluyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 2 yıl önce toprağın göçmesiyle oluşan irili ufaklı obruklar ile fay hattı boyunca oluşan yarıklar, bölgede yaşayanları tedirgin ediyor.

Bolvadin'e bağlı Şıhlar Mahallesi'nde 2 yıl önce meydana gelen yüzey deformasyonundaki yarıklar, artmaya ve genişlemeye başladı.
Fay hattı boyunca oluştu, derinliği 6 metreyi buluyor - 2
Yarıklar nedeniyle birçok ev ve eklentileri zarar görürken, bölgedeki mezarlıkta da tahribat oluştu.
Fay hattı boyunca oluştu, derinliği 6 metreyi buluyor - 3
Birçok ev ile bölgedeki mezarlıklarda yarıklara neden olan yüzey deformasyonları mahalleliyi tedirgin ediyor.
Fay hattı boyunca oluştu, derinliği 6 metreyi buluyor - 4
Derinliği 6 metreyi bulan obruklarda önlem alınmasını isteyen mahalle sakini Hasan Kandemir, ''Bazı obrukların 5-6 metre derinliği var. Buraya bir adam düşse çıkamaz. Bu yarıklar böyle gidiyor. Bizim evler de aynen böyle çatlak, delik. İmkanımız olmadığı için mecbur evlerde duruyoruz. Bu kabirlerin de düzenlemesi gerekiyor" dedi.
Fay hattı boyunca oluştu, derinliği 6 metreyi buluyor - 5
Fay hattı boyunca oluştu, derinliği 6 metreyi buluyor - 6
Fay hattı boyunca oluştu, derinliği 6 metreyi buluyor - 7

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