Fazla bal yiyen ayı kendinden geçti

Olay Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana geldi. Son zamanlarda ormanlarda kovanların ayı saldırısına uğradığını fark eden çiftçiler, bölgede nöbet tutmaya başladı.

Bir çiftçi, kovanlarının yakınında boz ayının bayıldığını fark etti. Korkarak yanına yaklaşınca, ayının hayatından endişe eden çiftçi, kamyonetinin kasasına boz ayıyı yükleyerek şehir merkezindeki bir veteriner hekime getirdi.

ŞEKER KOMASINA GİRDİ, KAMYONETİN KASASINA OTURDU

Ayının şeker komasına girdiğini fark eden çiftçi, ayının o anlarını sosyal medyada paylaştı. İHA'nın haberine göre; boz ayının durumunun iyi olduğu 1-2 gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kamyonetin kasasına oturan ayının sarhoşluğu andıran halleri izleyenleri hem şaşkına çevirdi hem gülümsetti.