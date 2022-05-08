Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ile yakalandı
Uyuşturucu ile yakalandı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
Flaş Haber
Feci kazada yaralılar var
Kapat

Fedakar anne hayatını engelli oğluna adadı

Düzce'de yaşayan 62 yaşındaki Nebile Perçin, 9 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu zihinsel ve bedensel engelli olan 41 yaşındaki oğlunu bir an olsun yalnız bırakmıyor.

08 Mayıs 2022 Pazar 14:48
0 Okunma
Fedakar anne hayatını engelli oğluna adadı

Düzce'de yaşayan Nebile Perçin, 41 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli oğluna adeta bebek gibi bakıyor.

Kaynaşlı ilçesinin Üçköprü köyünde ikamet eden 5 çocuk annesi 62 yaşındaki Perçin, hayatını, henüz 9 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu zihinsel ve bedensel engelli olan, gelişim geriliği bulunan oğlu Serkan'a adadı.

Oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayan Perçin fedakarlığıyla çevresindekilerin takdirini topluyor.

"41 yıldır birbirimizin sesi olmadan uyuyamayız"

Nebile Perçin, AA muhabirine, oğlu ve eşiyle zorlu fakat huzurlu bir hayat sürdüklerini söyledi.

Oğlunun 9 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu engelli kaldığını ve yaşamını yatağa bağımlı sürdürdüğünü ifade eden Perçin, "İlk göz ağrım oğlum benim. Onu çok seviyorum. Yanımda olmasın içim parçalanır. 41 yıldır birbirimizin sesi olmadan uyuyamayız. Hep oğlumun yanında yatarım. Ömrüm boyunca onu tek yatırmadım. 4 kızım var, hepsi evlendi, gitti." diye konuştu.

Perçin, rahatsızlığının ardından doktorların çocuğunun çok yaşamayacağını söylediğini, buna çok üzüldüğünü anlatarak, şunları aktardı:

"Ayaklansın diye çok uğraştım ama olmadı. Haftada bir fizik tedaviye gidiyoruz. Benim düğünüm, bayramım olmaz. Oğlumun yanına birisini bırakmadan gidemem. Kendimi oğluma feda ettim. Oğlumla eşim bir akşam dışarıya çıktılar. 3 saat gelmeyince evde duramadım, sanki benden bir parça gitti."

Hayatını oğluna adadığını belirten Perçin, umreye gitmek istediğini ama oğlunu kimseye emanet edemeyeceği için bu isteğini gerçekleştiremediğini sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hüseyin Baş: "Stres atmaya birebir"
Hüseyin Baş: "Stres atmaya birebir"
Eltisini sokak ortasında ağzından vurdu
Eltisini sokak ortasında ağzından vurdu
1661 Kişinin test sonucu pozitif
1661 Kişinin test sonucu pozitif










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim