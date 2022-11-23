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Felçli hastaya şiddete verilen ceza belli oldu

Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki hastaya kötü muamele sebebiyle 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 17:00
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Felçli hastaya şiddete verilen ceza belli oldu



Tokat’ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesi'nde bilinci yerinde olmayan felçli hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıkan hemşirelere verilen ceza belli oldu.

Faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet,kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen cezalar Sağlık Meslekleri Kurulu'nca karara bağlandı.
 

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı.

3 YIL MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Buna göre; söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda bu kişinin, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değil.
 

Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda ve artık yoğun bakımda çalışamaz.

5 ay önce yaşanan olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Tokat Valiliği suç duyurusunda bulunmuş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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