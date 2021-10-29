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Fenerbahçe'de ortalık karışacak! Aziz Yıldırım, Ali Koç'a savaş açıyor iddiası

Fenerbahçe'de peş peşe alınan kötü sonuçlar sonrası taraftarlar Alanya maçının ardından Ali Koç'a istifa çağrısında bulunmuştu.

29 Ekim 2021 Cuma 22:56
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Fenerbahçe'de ortalık karışacak! Aziz Yıldırım, Ali Koç'a savaş açıyor iddiası
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Fenerbahçe art arda aldığı Trabzonspor ve Alanyaspor yenilgileriyle liderlikten 4. sıraya geriledi. Fenerbahçe taraftarı kötü sonuçlardan sonra Ali Koç ve yönetime büyük bir tepki gösterdi. Ünlü yorumcu Hıncal Uluç, A Spor'da Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a karşı savaşma kararı verdiğini söyledi.

Hıncal Uluç yaptığı açıklamada, "Aziz Yıldırım önünde feci bir hezimete uğradığı Ali Koç'a karşı artık savaşma kararı verdi. Aday olması şart değil, Ali Koç'u devirecek. Mahmut Uslu öyle durup dururken ortaya çıkıp konuşacak biri değil. O, Aziz Yıldırım'ın söylemek istemediği, 'Ben, Fenerbahçe Başkanı olarak bu kadar ağır konuşursam yakışı kalmaz' diye düşündüğü şeylerin hepsini söyledi" dedi.

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