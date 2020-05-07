Fenerbahçe'den koronavirüs testi açıklaması! "Bir kişi pozitif"

Fenerbahçe, kulüp çalışanlarından birinde koronavirüs tespit edildiğini, bir diğer kulüp çalışanının da durumunun şüpheli olduğunu açıkladı. Sarı-Lacivertliler, yarınki antrenmanını da iptal etti.

Fenerbahçe'nin açıklamasında "Fenerbahçe'den açıklama: "Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir." ifadeleri yer aldı.