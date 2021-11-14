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Fenomen olacaktı, akıl hastanesine kaldırıldı

Ordu'da bir kadın, önce yola yatarak trafiği durdurdu ardından denize atlayarak intihar girişiminde bulundu

14 Kasım 2021 Pazar 09:35
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Fenomen olacaktı, akıl hastanesine kaldırıldı
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Ordu'da bir kadın, önce yola yatarak trafiği durdurdu ardından denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için kurgu yaptığı anlaşılan kadın, polis nezaretinde Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü.

 

Fenomen olacaktı, akıl hastanesine kaldırıldı - 1

Ordu'nun Ünye ilçesinde önce caddede yere yatan, ardından atladığı denizde kurtarılan Suna Yeşil'in (32), sosyal medya fenomeni olmak için kurgu yaptığı ortaya çıktı.

Fenomen olacaktı, akıl hastanesine kaldırıldı - 2

İlçenin Akkuş-Niksar Caddesi’nde dün öğlen saatlerinde Suna Yeşil bilinmeyen bir nedenle aniden kendini yola attı. Trafik akışının durduğu caddede çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Fenomen olacaktı, akıl hastanesine kaldırıldı - 3

Bu sırada ikna edilerek yerden kaldırılan kadın gözden kayboldu. Bir süre sonra Atatürk Parkı’nda bir kadının denize atladığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sahile geçti.

Fenomen olacaktı, akıl hastanesine kaldırıldı - 4

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kadın balıkçı teknesi ile Ünye İskelesi’ne alındı.  Kadının kısa bir süre önce caddede yerde yatan Suna Yeşil olduğu belirlendi.

Fenomen olacaktı, akıl hastanesine kaldırıldı - 5

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulanstan inmek istedi. Polisin ikna ettiği kadın ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fenomen olacaktı, akıl hastanesine kaldırıldı - 6

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Suna Yeşil, dün akşam saatlerinde Ünye ilçesinde kaldığı otel odasının balkonuna çıkarak intihara kalkıştı.

Fenomen olacaktı, akıl hastanesine kaldırıldı - 7

Kendini boşluğa bırakmak isteyen kadını otel görevlileri fark ederek son anda kurtardı. İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla yeniden hastaneye götürülen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın, polis nezaretinde Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü.

Fenomen olacaktı, akıl hastanesine kaldırıldı - 8

İlçede 1 gün içinde yola yatan, denize atlayan ve son olarak da otel odasından intihara kalkışınca polis ve sağlık ekiplerini teyakkuza geçiren kadının amacının, sosyal medyada hesabındaki takipçi sayısını artırmak olduğu öğrenildi.

Fenomen olacaktı, akıl hastanesine kaldırıldı - 9

Suna Yeşil’in, önce caddede araçların önünde yere yattığı, ardından da atlamak için denize doğru yürüdüğü  anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp ‘Tiktok’ hesabında paylaştığı da ortaya çıktı.

Fenomen olacaktı, akıl hastanesine kaldırıldı - 10

Hesabında kendisinin yer aldığı birçok paylaşım videoları bulunan Suna Yeşil’in en son yaşanan intihar teşebbüsü sonrası hastanede sedyede üzerinde de kayda aldığı görüntüleri bir şarkı eşliğinde paylaştığı görüldü.

Fenomen olacaktı, akıl hastanesine kaldırıldı - 11
Fenomen olacaktı, akıl hastanesine kaldırıldı - 12
Fenomen olacaktı, akıl hastanesine kaldırıldı - 13
Fenomen olacaktı, akıl hastanesine kaldırıldı - 14

Anahtar Kelimeler:
OrduFenomen
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