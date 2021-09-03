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Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı!

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, dün Teşvikiye'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Büyük ustanın Galatasaray bayrağına sarılı tabutu Teşvikiye Cami'nden çıkarılırken, 4 kişilik bir grup "Beşiktaş" sloganları atarak kalabalığın üstüne yürüdü. Darp edilmekten son anda kurtarılan 4 kişi gözaltına alınarak Harbiye Polis Merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan şahıslar, "Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık" dedi.

03 Eylül 2021 Cuma 11:55
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Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı!

Türk tiyatrosunun usta ismi, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, iç kanama nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şensoy, İstiklal Caddesi'ndeki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Teşvikiye'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Büyük ustanın cenazesinde ise büyük bir saygısızlığa imza atıldı.

"FERHAN ŞENSOY OLDUĞUNU BİLSEYDİK..."

Cenaze aracı camiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 şahıs Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı. Kalabalığa doğru ilerleyen dört kişi cenazedeki vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi. Polis araya girerek şahısları gözaltına alıp Harbiye Polis Merkezine götürdü. 4 kişinin ifadesinde "Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık, çok üzgünüz" dedikleri öğrenildi.

Son Güncelleme: 03.09.2021 16:54
Anahtar Kelimeler:
Ferhan ŞensoyCenaze
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