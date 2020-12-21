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Film gerçek oldu: Kapıcılıktan yöneticiliğe

Siirt’te 10 yıldan fazla bir sitede görevli olarak çalışan Ahmet Üzüm, buradan bir daire satın aldı. Site sakinleri Üzüm'ün yönetici olması için çalışma başlatırken bu durum 1976 yılında çekilen yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Kapıcılar Kralı filmini akıllara getirdi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 11:26
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Film gerçek oldu: Kapıcılıktan yöneticiliğe

Yaklaşık 10 yıl önce köyden Siirt merkeze göç eden Ahmet Üzüm, kent merkezinde bulunan bir sitede görevli olarak çalışmaya başladı. Bu süre zarfında canını dişine takan ve site sakinlerinin her ihtiyacına koşan Üzüm, bir yandan da para biriktirdi.

Aradan geçen 10 yılın ardından kendisine bir ev almak isteyen Üzüm, aradığı evi görevlisi olarak çalıştığı sitede buldu.

Site sakinleri, uzun süredir görevli olarak çalışan Üzüm'ün sitelerinde yönetici olması için çalışma başlattı.

Bu durum 1976 yılında çekilen yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı "Kapıcılar Kralı" filmini akıllara getirdi.

Çalıştığı sitede daire almanın mutluluğunu yaşayan Üzüm, "2010 yılında Saray sitesinde kapıcı olarak göreve başladım. Burada çalışmaya başladığımda kendi kendime acaba benim de burada bir dairem olur mu diye düşündüm. Uzunca bir süredir birikim yapıyordum. Oradan buradan kesinti yaparak birikim yaptım ve Allah’ın izniyle hamdolsun kapıcılık yaptığım sitede daire sahibi olduk. Şuan bir dairem burada mevcut, asgari ücretle çalışıyorum ve geçiniyorum" dedi.

Ahmet Üzüm’den oldukça memnun olduklarını dile getiren site sakinlerinden Serdar Özyeşil, çalıştığı sitede daire sahibi olması nedeni ile kendisiyle gurur duyduklarını, bu durumun örnek bir davranış olduğunu söyledi. Özyeşil, "10 yıldır Saray sitesinde ikamet ediyoruz, kurulduğundan bu yana. Ahmet ağabeyimiz bizim aslında her şeyimiz. O da 10 yıldır site kurulduğundan beri burada kapıcılık yapıyor, asgari ücretle geçiniyor. 5 tane de çocuğu var. Hem onları okuttu hem de birikimiyle burada daire sahibi oldu. Onun buradan daire sahibi olması bizi çok mutlu etti. Ailecek sevindik. İnşallah bir sonraki dönemde de yöneticiliğe de adaylığını koyduracağız" diye konuştu.

Son Güncelleme: 21.12.2020 12:29
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