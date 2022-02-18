Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Ayhan Akgün'den arkadaşları bir süre haber alamadı. Daha sonra gittikleri dairede gencin cansız bedeniyle karşılaştılar. Yapılan otopside Akgün'ün, yaklaşık 1 hafta önce uyuşturucudan yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akgün'le ilgili acı gerçek ise geçen günlerde ortaya çıktı. 'Koptum Bu Hayattan' adlı sinema filminde uyuşturucu bağımlısı genci oynayan Akgün, senaryo gereği ailesine ve arkadaşlarına veda mektubu yazdıktan sonra uyuşturucudan hayatını kaybetti. Ayhan Akgün'ün filmdekine benzer şekilde yaşamını yitirmesiyle rol arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı.

''ÇOK BAŞARILI BİR GENÇTİ''

Filmin yönetmeni ve aynı zamanda başrol oyuncusu Nihat Arslan, pandemi öncesi uyuşturucunun zararlarına dikkat çeken sinema filmi çektiklerini belirterek, “Ayhan Akgün kardeşimiz de filmde uyuşturucu kullanan bir genci canlandırıyordu. Senaryo gereği gencimiz ailesine ve arkadaşlarına uyuşturucudan kurtulamadığını, bu nedenle de ölümü seçtiğini ifade ederek altın vuruş yapmıştı'' dedi.

Pandemi nedeniyle filmin vizyona giremediğini belirten Nihat Arslan, ''Önümüzdeki günlerde filmi vizyona koymak için çalışma yaparken, bu acı haberi aldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gençleri uyarmak için rol icabı yaşadıklarını gerçek hayatta da yaşadı. Uyuşturucudan hayatını kaybetti. Çok da başarılı bir gençti" diye konuştu.