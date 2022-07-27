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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal’ın şehit olduğunu açıkladı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:35
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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca üs birliğine taciz ateşi açıldığı, tank sözleşmeli erler Mevlüt Yoğurtcu ile Mert Otal'ın yaralandığı belirtildi.

Olay sonrası 2 askerin derhal hastaneye sevk edildiği ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadıkları ve şehit oldukları kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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