Fırıncı, ucuz ekmek satan fırını kurşunladı

Antalya'da bir fırıncı, ekmeği ucuza satan meslektaşının iş yerine tüfekle ateş açtı.

Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi Sütçüler Mahallesi'nde öğle saatlerinde Osman Soylu'ya ait fırına giden İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi.

4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabını delip geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İ.A. kaçtı.

Polise şikayetçi olan Osman Soylu, "Daha önceden de defalarca tehdit aldık. Ben ucuza ekmek satmaya devam ettim. Tek isteğim insanların ucuz ekmek yemesi. Elinde tüfekle geldi. Beni ölümle tehdit etti. Yine insanlarımız için ucuz ekmek satmaya devam edeceğiz" dedi.



Kübra Soylu ise, "Önce ne olduğunu anlamadım. Daha sonra elindeki tüfeği görünce çok korktum. Bir süredir bizi öldürmekle tehdit ediyordu'' diye konuştu.