Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
3 ayrı iş yerini soydu!
3 ayrı iş yerini soydu!
Sigortadan para almak için kundakladı!
Sigortadan para almak için kundakladı!
169 adet eski eserle yakalandı
169 adet eski eserle yakalandı
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Flaş Haber
Akaryakıta bir zam daha!
Kapat

Fırıncı, ucuz ekmek satan fırını kurşunladı

Antalya'da fırıncı İ.A., 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle meslektaşı Osman Soylu'yu tüfekle tehdit edip, iş yerine ateş açtı. Fırındaki Soylu ile hamile eşi ve müşteriler saldırıdan yara almadan kurtuldu.

08 Haziran 2022 Çarşamba 15:26
93 Okunma
Fırıncı, ucuz ekmek satan fırını kurşunladı
banner48

Antalya'da bir fırıncı, ekmeği ucuza satan meslektaşının iş yerine tüfekle ateş açtı.

Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi Sütçüler Mahallesi'nde öğle saatlerinde Osman Soylu'ya ait fırına giden İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi.

4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabını delip geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İ.A. kaçtı.

Polise şikayetçi olan Osman Soylu, "Daha önceden de defalarca tehdit aldık. Ben ucuza ekmek satmaya devam ettim. Tek isteğim insanların ucuz ekmek yemesi. Elinde tüfekle geldi. Beni ölümle tehdit etti. Yine insanlarımız için ucuz ekmek satmaya devam edeceğiz" dedi.

Kübra Soylu ise, "Önce ne olduğunu anlamadım. Daha sonra elindeki tüfeği görünce çok korktum. Bir süredir bizi öldürmekle tehdit ediyordu'' diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de motorine zam geldi!
Türkiye'de motorine zam geldi!
Midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı!
Midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı!
Liseli Efe, okul önünde köpeklerin saldırısına uğradı
Liseli Efe, okul önünde köpeklerin saldırısına uğradı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim