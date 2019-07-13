Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!

Fitch, Türkiye'nin Kredi Notunu İndirdi

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:25
Fitch, Türkiye'nin Kredi Notunu İndirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu indirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-" seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.

Açıklamada kredi notunun indirilmesinin nedenleri arasında, Merkez Bankası ile ilgili son gelişmeler, ekonomideki dengelenme için beklenen büyümenin gecikmesi, enflasyonun düşürülmesinde gecikme ve Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının ABD yaptırımları riski taşıması gösterildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Fitch RatingsTürkiyeKredi NotuHaberEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çelik: "KKTC'nin yaklaşımının takdirle karşılanması gerekir"
Çelik: "KKTC'nin yaklaşımının takdirle karşılanması gerekir"
Çavuşoğlu, 5 ülkeden mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Çavuşoğlu, 5 ülkeden mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktı
Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim