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Fiyatı merak ediliyordu: CEO'dan ipucu geldi...

Türkiye’nin otomobili TOGG için geri sayım başladı. Aracın yollara çıkış tarihi için 2023 yılının ilk çeyreği işaret edilirken fiyatı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Yurt içi pazarda emsalleri 1,6 milyon liradan başlayan TOGG için teşvik olmadan satılsa dahi fiyatının 1,5 milyon lira olacağı iddia ediliyor.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:24
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Fiyatı merak ediliyordu: CEO'dan ipucu geldi...
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Türkiye’nin otomobili TOGG’un yollara çıkması için artık gün sayılırken toplumun her kesiminden ilgi gören modelin fiyatı da oldukça merak konusu oldu.

Aralık 2019’da lanse edilen yerli marka TOGG için çeşitli tarihler verilse de ilk lansmanın 2020’de yapılması planlanıyordu. 2022’nin ikinci yarısında ise Türkiye’de yola çıkacaktı. Fakat en son tarih Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. TOGG’un direksiyonuna geçen Erdoğan “29 Ekim’de TOGG’un fabrikasını açıyoruz. 2023’ün ilk çeyreğinde TOGG’u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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TOGG CEO’SU: FİYATTA C-SUV’LARLA REKABET EDEBİLECEK BİR OTOMOBİL OLACAK

Karar Gazetesi’nde yer alan haberde, TOGG’un fiyatına ilişkin dikkat çeken rakamlar dile getirildi. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş daha önce yaptığı bir açıklamasında TOGG’un fiyatına ilişkin verdiği ipucunda, “Fiyatta C-SUV’larla rekabet edebilecek bir otomobil olacak” demişti.

Bugün bakıldığında bile ortalama bir C-SUV otomobilin fiyatı 1 milyonun çok üstünde. Aracın rekabet edeceği modellere kıyaslama yapılırsa, hemen hemen aynı menzillere ve batarya kapasitesine sahip Türkiye’de resmi olarak satılan yüzde 100 elektrikli araçların fiyatları bugün 1,6 milyon liradan başlıyor. Biraz daha çıta yükseldiğinde de 2,5 milyonun üzerine çıkmak zor değil. TOGG’un SUV modelinin büyük bir vergi teşvikiyle gelmesi durumunda bile etiketin 1 milyon lira olması zor değil. Fakat hiçbir teşvik gelmemesi durumunda 1,5 milyon lira seviyeleri de güçlü tahminler arasında. Kurdaki artış devam ettiği sürece fiyatlarında artması kaçınılmaz olacak. Bugün en ucuz otomobiller için bile hemen hemen 500 bin liraları konuşuyorsak, 2023’ün ilk çeyreğinde TOGG’un teşviksiz fiyatının 2 milyon lira olması zor değil.

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TOGG ORTAKLIĞIYLA İLK BATARYA ÜRETİLDİ

TOGG ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), batarya üretimine başladı. Siro, yönetim merkezinin de bulunduğu Gebze’de kurduğu Batarya Geliştirme Merkezi’nde ilk bataryasını üretti. Siro, geliştirilen batarya modül ve paketlerinin seri üretimine 2023 yılının başından itibaren başlayacak. İkinci aşamada Siro, Batarya Geliştirme Merkezi ile Farasis Energy’nin en son teknolojisine dayalı Li-Ion NMC batarya hücreleri geliştirecek ve üretecek.

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