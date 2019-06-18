Foça Hakkında Detaylı Rehber

Sizlere Foça hakkında detaylı rehberolabilmemiz için, İzmir Foça’ya gittik. Gezimiz sırasında İzmir Foça’nın, İyonya’nın antik çağ döneminde ege sahillerine kurulduğunu öğrendik. İzmir’in Çandarlı ile İzmir Körfezi arasındaki yarımadada yer alan Foça’nın üç tarafı da denizlerle çevrilidir. Size Foça halkından öğrendiğimiz bilgileri aktaralım, Foça ismi antik çağda Phokaia kelimesinden geliyormuş ve fok balığı demekmiş. Eskiden Foça sahillerinde oldukça fazla fok balıkları yaşarmış. Siren Kayalıklarını ziyaret ettiğimizde ise fok balıklarını görme imkanına da sahip olduk.

Foça’da halk arasında anlatılan Karataş efsanesine göre, nerede olduğu bilinmeyen bir taş varmış ve bu taşa bir kere basan oraya aşık olur ve Foça’yı bir daha unutamaz diye söylenirmiş.

Şimdi sizlere Foça hakkında detaylı rehberolup Foça'da nereler gezilir, nerelerde denize girilir, nerelerde konaklanır ve neler yenilip içilebilir bunları öğrenelim.

Foça ’ya Gittiğinizde Nerede Konaklayabilirsiniz?

Foça’ya gittiğinizde yapmanız gerekli ilk şey kendinize en iyi konaklama yerini bulmak olacaktır. Bu konuda size Foça Otelleri içerisinde bir aile işletmesi olan “Foça Otel 1887” isimli oteli tavsiye edebiliriz. Bu otel eski bir taş bina ve kapısı hala orijinalliğini bozmamış. Şimdi size bu oteli neden tercih etmeniz gerektiğiyle ilgili 5 neden söyleyelim:

Kahvaltı: Sizlere tam bir anne eli değmiş kahvaltı sunuyorlar hatta kendi bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri de kahvaltılarda yiyebiliyorsunuz. Oda Çeşitleri:Antika, superior, balkonlu ve standart şeklinde 4 farklı oda çeşitleri var. Odaların Görünümü:Odalarda kanaviçe işlemeli yastıklar, eski fotoğraflar, antika yatak başlıkları ve çapraz askılıklar görebilirsiniz. Yani tam anlamıyla bir babaanne ya da anneanne eli değişmiş bir görünümle karşı karşıya olacaksınız. İkramları:Otelde konakladığınız zaman otelin size verdiği ücretsiz bisikletler sayesinde Foça turu yapabilir ve Foça ’nın keyfini doya doya çıkartabilirsiniz. Konumu: Denize 30 metre uzaklıkta ve Foça merkezinde bulunuyor.

Foça Otel 1887 ile iletişime geçebilmek için www.focaotel1887.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Oldukça güler yüzle karşılanacağınıza da emin olabilirsiniz.

Foça ’da Görülebilecek Yerler Nerelerdir?

İzmir Foça’da yaz aylarında yapılacak aktiviteler daha fazla, mesela tekne turları ile Orak Adası, İncir adası gibi yerlere gidilebildiği gibi, aynı zamanda da gün batımı turları yapabilme alternatifleriniz bulunuyor. Küçük Deniz’deki eski Foça sokakları ve bu sokaklardaki renkli kapıları ve pençeleri olan taş evler görülmeye değer. Beşkapılar Kalesi ve surları ise antik çağda Athena Tapınağı’nın bulunduğu alanı kaplıyormuş. Beşkapılar Kalesi antik çağ döneminde şehre girişi sağlayan beş adet kapıdan oluşuyormuş. Ayrıca eski Foça limanı da yine Beşkapılar Kalesinden başlıyor ve buraya aynı zamanda Küçük Deniz’de deniyormuş. Beşkapılar Kalesi’nin arkasındaki limana ise “Büyük Deniz” deniyormuş. Foça’ya iki kilometre kadar uzaklıktaki Şeytan Hamamı ve Kybele Tapınağı bulunuyor ve duramadık görmeye gittik. Gerçekten de tarih kokan bu iki yer Foça’ya gittiğinizde görülmeye değer yerler arasında en önemlileri diyebiliriz.

Foça ’da Denize Girilebilecek Yerler Nerelerdir?

Foça’da denize girebilmek için oldukça geniş alan mevcut. Marinanın önündeki fok heykelinden sağınızı denize alarak Fener Burnuna kadar yürüdüğünüzde büyük sahiller karşınıza çıkıyor ve bu bölgede istediğiniz gibi denize girebilirsiniz.

Eski Foça’dan yeni Foça’ya gidilen yerde ise Hanedan Beach, Sazlıca Plajları, Mambo Beach Club, Voodoo Beach gibi plajlar bulunuyor.

Foça ’da Neler Yiyebilir ve İçebilirsiniz?

“Foça Otel 1887”de anne kahvaltısı yapabilirsiniz. Sonra İzmir denince akla ilk gelebilecek yiyeceklerden birisi “Boyoz” ve ayrıca İzmir Gevreği de oldukça yemeniz tavsiyelerimiz arasında. Foça Dibek Kahvecisinde, "dibek kahvesi" içebilirsiniz. Foça Ege bölgesinde bulunduğu için zeytinyağlı yemekler ve otlu yemekler yiyebilme imkanınız da mevcut. Etli yemeklerden ise "Çökertme Kebabı" tavsiye ediyoruz.