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Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan tarihi savaş topunun içine fotoğraf çektirmek için giren vatandaş, eserin içinde sıkıştı.

21 Eylül 2021 Salı 13:49
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Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı

Olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Barbaros Meydanı'nda sergilenen Osmanlı dönemine ait ağızdan dolma demir kaval topun içine giren bir kişi burada sıkıştı. Bir süre çıkmak için çabalayan kişiyi çevredekiler de çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN GİRMİŞ

Kısa sürede gelen Beşiktaş itfaiyesine bağlı ekipler tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı. Fotoğraf çektirmek için topun içine girip sıkıştığı belirtilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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