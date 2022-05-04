Fotoğraf çektirmek isterken denize düştü!

İstanbul'da Erdem Ç. ve iki arkadaşı sabah saatlerinde fotoğraf çekilmek için Beylerbeyi Sahili'ne geldi. Boğaz manzarası ile fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybeden Erdem Ç., denize düştü. Arkadaşları Erdem Ç.'yi kurtarmak için çabalarken, çevreden yardım istendi.

Bir süre deniz yüzeyinde kalmak için çırpınan Erdem Ç., akıntıya kapılarak kısa süre sonra gözden kayboldu. Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar arama çalışmasına başladı.

Sahildeki bir işletmede çalışan Gültekin Yıldız, "Sabah saatlerinde olmuş, üç kişilermiş. Dalgıçlar geldi, arama yaptılar" dedi. Balık tutmak için sahile geldiğini söyleyen Oğuzhan Menteşe ise "Bir kişi denize düşmüş. Fotoğraf çektirmek istemiş, dengesini kaybedip denize düşmüş. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi.