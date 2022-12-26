Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak Fransa sokaklarında Türkiye aleyhine başlatılan kara propagandadan duyulan rahatsızlık ve tepki dile getirildi.

Diplomatik kaynaklarca yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

“Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro bugün (26 Aralık) Bakanlığımıza çağrılarak, Paris’te 23 Aralık günü bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin ülkemiz aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa Hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerinin bu propagandaya alet olmalarından duyduğumuz rahatsızlık dile getirilmiş ve tepkimiz vurgulanmıştır. Konuya ilişkin tepkimiz ayrıca Paris Büyükelçiliğimizce de ilgili Fransız makamları nezdinde ifade edilmiştir.

Büyükelçi Magro’ya, terör örgütünün Paris sokaklarında gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin Fransa Hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesinde fayda gördüğümüz ve Fransa’nın mezkur olay karşısında aklıselimle hareket ederek, terör örgütünün sinsi gündemini ilerletmesine müsaade etmemesini beklediğimiz mesajı verilmiştir.”