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Fuat Oktay, KKTC'ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'ye ziyaret gerçekleştirecek.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:18
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Fuat Oktay, KKTC'ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21-22 Mayıs’ta KKTC’yi ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında Oktay’a, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eşlik edecek.

Oktay, Kıbrıs'ın su meselesini kökünden çözmeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, tarım alanlarında yaşanan sulama sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan ve inşaatı tamamlanan "KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni"ne katılacak.

Törene TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katılması bekleniyor.

Oktay daha sonra AK Parti Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye'deki tüm illerin AK Parti Gençlik Kolları Başkanlarının da katılacağı "Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması"na iştirak edecek.

Son Güncelleme: 20.05.2021 18:19
Anahtar Kelimeler:
Fuat Oktay
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