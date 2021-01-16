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Fuat Oktay, koronavirüs aşısı yaptırdı

T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı yaptırdı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 16:23
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Fuat Oktay, koronavirüs aşısı yaptırdı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Koronavirüs aşısı yaptırdı.

Ankara Şehir Hastanesinde CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Oktay, tedbir amacıyla 15 dakika beklemesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oktay, son derece rahat bir şekilde aşı olduğunu belirterek, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel ile tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Türkiye'nin dünyaya örnek bir aşılama sistemi olduğunu ifade eden Oktay, Koronavirüs salgını konusunda Türkiye'nin bütün dünyadan ayrıştığını ve son derece başarılı bir mücadele verdiğini söyledi.

Bu noktada sağlık sistemi altyapısının son derece önemli olduğunu ve aşı uygulamasına geçildiğinde de aynı başarının görüldüğünü dile getiren Oktay, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla 700 bine yaklaştık diye biliyorum. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde, yeni başlamamıza rağmen, aşılamada ilk sırada bulunan ülkeler arasına girmiş durumdayız. İnşallah nisana doğru kendi aşılarımız da çıkacaktır. Ondan sonra önümüz tamamen açılacaktır. Buradan tüm vatandaşlarımıza çok rahatlıkla gelip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bu hem bireysel anlamda sağlık için hem de toplum sağlığı, ülkemizin sağlığı için ve bir an önce normalleşmemiz açısından son derece önemli."

Ankara Şehir Hastanesinde aşı uygulaması için 130 odanın ayrıldığını aktaran Oktay, "Dolayısıyla bütün Türkiye'deki şehir hastanelerimiz, diğer hastanelerimiz, aile sağlık merkezlerimizi de düşündüğümüzde son derece geniş bir kapasiteyi şu anda aşılama imkanı için tüm vatandaşlarımıza sunmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.

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