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Fuat Oktay: Paşinyan Türkiye'ye gelecek

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Mart ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

04 Şubat 2022 Cuma 22:23
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Fuat Oktay: Paşinyan Türkiye'ye gelecek
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A Haber canlı yayınında gazeteciler Haktan Uysal, Banu El ve Mahmut Övür'ün sorularını yanıtlayan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Ermenistan arasında yeniden normalleşme adımlarının atılmasına da değinen Oktay, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Mart ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Karabağ'da işgali yok sayamazdık. Şimdi zararı Ermenistan halkı gördü. Gidin Ermenistan'ı görün. Ekonomisi çökme noktasında bir Ermenistan var. Oysa, geçen Karabağ özgürleştirmesi diyebileceğimiz, bizim de sonuna kjadar destek verdiğimiz süreç, savaş gibi algılansa bile aslında barışın anahtarı oldu."

"PAŞİNYAN, ANTALYA DİPLOMASİ FORUMUNA GELECEK"

"Hem de buradan en büyük kazancı da Ermenistan sağladı. Hemen akabinde Cumhurbaşkanımız, sayın Aliyev ile birlikte bu, Minsk grubu ile birlikte çözmek istemedikleri bir sorundu. Biz bunu şimdi çözdük. Şimdi barış zamanı. Bölge ülkeleri, herkes bunun tarafı olsun.  Bölgeyi bir refah bölgesine dönüştürelim. Bunun anlaşılması bir yılı aldı. Ermenistan da bunu anlamış durumda. Karşılıklı özel temsilcilerin atandığı, şimdi de Ermenistan Başbakanı'nın Antalya'daki Diplomasi Forumu'na katılacağı bir diplomatik sürece gelmiş durumdayız. Arzu ederiz ki bu süreç hızlansın."

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