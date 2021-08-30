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Fuat Oktay petrole müdahale konusunda yapılan çalışmaları anlattı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC kıyılarına ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin açıklama yaptı

30 Ağustos 2021 Pazartesi 23:27
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Fuat Oktay petrole müdahale konusunda yapılan çalışmaları anlattı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye kaynaklı bir petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz kıyısına doğru ilerlediği yönündeki haberler üzerine gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Bir çevre felaketine fırsat vermeden elimizdeki tüm imkanları seferber ederek gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.

Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sızıntıyla ilgili olarak gün içinde süratle ilgili bakanlıklarla görüşüldüğünü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının denizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da Karpaz kıyılarında gerekli tedbirleri alacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Oktay, başta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere, KKTC'li yetkililerle temas halinde olunduğunu ve Türk Büyükelçiliğinin gelişmeleri an be an izlediğini aktardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait hava ve deniz unsurlarının denizdeki kirliliğin güncel pozisyonunu belirlemek amacıyla uçuşlar gerçekleştirmesinin planlandığını kaydeden Oktay, bu şekilde kirliliğin takip edileceğini belirtti.

"HEDEF: KİRLİLİĞİN KIYIYA VURMADAN AÇIK DENİZDE KONTROL EDİLMESİ"

Türkiye olarak, her zaman olduğu gibi, bu konuda da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaklarını vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

"Bir çevre felaketine fırsat vermeden elimizdeki tüm imkanları seferber ederek gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede Mersin, İskenderun, Botaş ve Taşucu Liman başkanlıkları bölgesinde bulunan yetkilendirilmiş acil müdahale firmalarının deniz araçları ve kirliliğe müdahale ekipmanları, deniz bariyeri, sıyırıcı, portatif depolama tankları hazır hale getirilmiş olup, bu unsurlardan 2 deniz aracı halihazırda Adana Ceyhan'dan uzman personel ve gerekli müdahale ekipmanı ile hareket etmiştir. Çevre Yönetimi Genel Müdürüyle birlikte bir heyet yarın sabah KKTC'ye gidiyor. Ulaştırma Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgeye sevk edebilecekleri gemileri koordine ediyorlar. Hedef kirliliğin kıyıya vurmadan açık denizde kontrol edilmesi. Bu kapsamda ilgili tüm kuruluşlar seferber olmuş durumdalar ve konuyu hassas bir şekilde takip ediyorlar. Hedef kirliliğin kıyıya vurmadan açık denizde kontrol edilmesi."

Son Güncelleme: 30.08.2021 23:29
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