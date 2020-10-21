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Fuat Oktay: "Salgınla mücadelede KKTC'nin yanında olduk"

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumu sırasında KKTC’ye sağladıkları katkılara da değindi.

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:58
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Fuat Oktay: "Salgınla mücadelede KKTC'nin yanında olduk"

Salgınla mücadelede KKTC’nin de yanında olduklarını dile getiren TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de ilk vakanın görüldüğü tarihin hemen akabinde Kuzey Kıbrıs'a 72 milyon liralık finansal destek sağladıklarını, ardından Covid Destek Paketi kapsamında 66 milyon liralık hibeyi daha aktardıklarını bildirdi.

Oktay, "2,3 milyar lira tutarındaki 2020 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında Lefkoşa’ya modern cihazlarla donatılmış 100 yataklı acil durum hastanesi yapımını da iki ay gibi kısa bir süre içinde tamamlamak üzereyiz." dedi.

Salgın tedbirleri çerçevesinde uzaktan eğitim programı EBA’yı uyumlandırma sürecini tamamlayarak KKTC EBA olarak Kıbrıs Türkleri'nin kullanımına da açtıklarını belirten Oktay, 156 ülke ve 8 uluslararası kuruluşa ilaç, solunum cihazı ve maske dahil kişisel koruyucu ekipmanından oluşan tıbbi yardım malzemeleri gönderdiklerini söyledi.

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