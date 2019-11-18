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Fuat Oktay: Şiddetle kınıyorum

Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs'ta KKTC bayrağının yakılmasını şiddetle kınadığını bildirdi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 12:35
Fuat Oktay: Şiddetle kınıyorum

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs'ta KKTC bayrağının yakılmasını şiddetle kınadığını bildirdi.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs’ta KKTC bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyorum. Milli değerlere karşı yapılan saldırılar asla kabul edilemez. Olayın failleri hakkında gerekenler yapılmalıdır. Türkiye her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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KKTCOktayKınamaHaberKıbrıs
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